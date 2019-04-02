AK Parti Ankara'da seçim sonucuna itiraz etti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'da oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik. Bu durum karşısında teşkilatımız ve hukukçularımızla birlikte tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik ve bunun neticesinde elde edilen hataları ve eksiklikleri bugün ilçe seçim kurullarına müracaat ederek, itirazımızı gerçekleştirdik." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Ankara İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği ve bu birleştirilmelerin sayım döküm çizelgeleriyle uyuşmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Özcan, 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Ankara genelinde 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 oy kullanıldığını hatırlatarak, "Bu oylardan 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik. Bu durum karşısında teşkilatımız ve hukukçularımızla birlikte tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik ve bunun neticesinde elde edilen hataları ve eksiklikleri bugün ilçe seçim kurullarına müracaat ederek itirazımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.