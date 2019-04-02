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AK Parti, Ankara'da seçim sonucuna itiraz etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, İlçe Seçim Kurullarına başvurarak seçim sonucuna itiraz etti.

AK Parti, Ankara'da seçim sonucuna itiraz etti

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara İl Başkanlığı, İlçe Seçim Kurullarına başvurarak seçim sonucuna itiraz etti. İl Başkanı Hakan Han Özcan, "3 bin 217 sandıkta usulsüzlük tespit ettik. Bu da sandıkların neredeyse üçte birine tekabül ediyor. Büyükşehirdeki oyların tümüne itiraz ettik" dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sıhhıye'de bulunan Merkez İlçe Seçim Kurulu önünde basın toplantısı düzenledi. Hakan Han Özcan, Ankara'da 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 oyun kullanıldığını söyledi. Bu oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettiklerini kaydeden Hakan Han Özcan, "Bunun yanında çok sayıda sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği ve bu birleştirmelerin sayım, döküm çizelgelerimizle uyuşmadığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında teşkilatlarımız ve hukukçularımızla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları inceledik ve bunun neticesinde elde edilen hataları ve eksiklikleri, bugün İlçe Seçim Kurullarına müracaat ederek, itirazlarımızı gerçekleştirdik" dedi.
'BİR OYUN BİLE HEBA EDİLMESİNE RAZI GELEMEYİZ'
Hakan Han Özcan, vatandaşın iradesinin sandığa yansıması için gayet ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin AK Parti döneminde demokratik olgunluğa eriştiğini kaydeden Hakan Han Özcan, şöyle konuştu:
"Biz '1 oy bile dışarıda kalmasın' diye bu kadar çalışma yaparken, oyların sandıkta kaydırmayla eksik yazılma ile veya farklı şekillerle, niyet ne olursa olsun, heba edilmesine razı gelemeyiz. Türkiye'de en ufak meselede ortalığı ayağa kaldırıp, yetkilileri göreve çağıran, 'bu işin tüm detayları araştırılsın, tüm yönleriyle hükümet bunu aydınlatsın' diyen muhalefet ve bazı çevreleri, Türkiye'deki her şeyin belirleyicisi olan millet iradesinin tam ve eksiksiz şekilde ortaya çıkması için tespit ettiğimiz yanlış, olumsuzluk ve benzer itirazları sulandırmaya çalışması, üstünü örtme çabası, aslında onların millet iradesinin tecellisi dışında farklı niyetlerinin olduğunu ortaya koymaktadır."
Ankara'nın 25 ilçesindeki itirazları saat 15.00'e kadar yaptıklarını belirten Özcan, "İlçe belediyesinin oyu 100 küsur diyelim, mecliste aynı 100 küsur ama büyükşehirde 1 oy ya da 0. Bunun gibi 3 bin 217 sandıkta usulsüzlük tespit ettik. Bu da sandıkların neredeyse üçte birine tekabül ediyor. Büyükşehirdeki oyların tümüne itiraz ettik" diye konuştu.

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