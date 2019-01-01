AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Melih Memiş Çelik, Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'yi belediye başkanlığına
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Melih Memiş Çelik, Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.
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