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AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Melih Memiş Çelik, Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'yi belediye başkanlığına

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

AK Parti, Ankara'nın ilçelerinden Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Murat Köse, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Melih Memiş Çelik, Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.


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