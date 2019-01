AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı

- "Her ilden ve ilçeden oy alabilen tek parti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 Kasım'ında milletin verdiği emaneti maziden atiye kurdukları köprüyle sadece korumakla kalmadıklarını, ileriye götürdüklerini belirtti.

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına vatan topraklarının her karışının faydalanabilmesini sağladıklarına değinen Erdoğan, 81 vilayet ve 81 milyon vatandaşa hep aynı mesafede bulunduklarını hep aynı hizmetleri götürdüklerini ve aynı aşkla sevdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Doğu demedik, batılı demedik, kuzeyli demedik, güneyli demedik, hepsini bir ve beraber kucakladık. Hamdolsun milletimiz de bize aynı anlayışla baktı. Öyle baktı ki işte 16 yıldır bizi hep iktidarda tuttu. Türkiye'de her ilden, her ilçeden, her toplumsal kesimden oy alabilen tek parti AK Parti'dir." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin de karşısına dikildik. Eksikliklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Ama sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, milletimize olan muhabbetimiz de, ülkemize olan sevgimizde biz samimiyiz. Niyet hayrolunca, akıbet de hayra tebdil oluyor. Biz milletimizle gönül gönüle verince, Rabbim eksiklikleri tamama erdiriyor. Yanlışları düze çıkartıyor.