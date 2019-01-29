ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Türkiye'ye ve Antalya'ya bugüne kadar hizmet ettiğini, yatırım yaptığını ve eser kazandırdığını söyledi.

"Biz birileri gibi yıllarca istismar siyasetiyle ayakta durmaya çalışmadık." diyen Erdoğan, AK Parti'nin göreve geldiğinde CHP Belediyesinden İstanbul'da dev ve vahşi çöplükler devraldığını anımsattı.

Erdoğan, "Suları akmayan bir İstanbul ve tankerler sular getiriyordu, o tankerlerle sular dağıtılıyordu. Yalova'dan tanker geliyor, Kuruçeşme'ye su getiriyordu. Bunları yaşadık. Fakat biz Istranca Dağları'nı delerek, 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik. Şu anda İstanbul'un su sorunu yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir de alternatiflerini hazırladık, boğazın altından Anadolu'dan Avrupa'ya su. Aynı şekilde alternatif Avrupa'dan Asya'ya, Anadolu'ya da yine su. Herhangi birisinde bir sıkıntı olursa bunu gidermek için bu alternatifleri yaptık. İş bilenin kılıç kuşananındır." değerlendirmesinde bulundu.