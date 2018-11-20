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AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

SEÇİM HABERLERİ  | 20.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü 'Büyükşehir'de hedef ilçeler' başlıklı yazısında, AK Parti'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile yola devam kararı alındığını ileri sürdü.

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis bilgisini yazdı. "İstanbul Büyükşehir adaylığı ise kesinlik kazandı; TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı kesinleşti; hatta ilçeler üzerinde çalışma da başlamış. Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir'e getirilen Mevlüt Uysal için de farklı iddialar söz konusu. Bir ilden aday gösterileceği ileri sürülmekle birlikte, İstanbul'un bir büyük ilçesi için de ismi vurgulanıyor. Olmazsa kendisine yeni bir alanda görev verileceği de belirtiliyor" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Uysal'ın da memleketi olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "marka ismimiz" diye anılan mevcut Başkan Menderes Türel ile yola devam kararı alınmış. Türel Ankara'ya davet edilerek Antalya ilçelerinde kimlerin aday gösterileceği, belediye meclisinde kimlerin yer alacağı gibi konular üzerinde çalışmalar yürütülmeye başlanmış. Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun da bir ilden aday gösterilmesi olasılığına atıf yapılıyor."

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Türel 11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İngiltere'ye giden Türel, gazetecilik eğitimi aldı. Memleketine döndükten sonra uzun süre gazeteci olarak çalıştı, mesleğindeki başarısından ötürü birçok ödüle layık görüldü.

Çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 senesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye’nin en iyi gazetecisi seçildi.

1992 senesinde, henüz 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü.

9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2004 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Antalya Belediye Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra Milletvekili adayı olarak TBMM'ye girdi. 30 Mart 2014 Türkiye Yerel Seçimleri'nde en yakın rakibi ve dönemin mevcut belediye başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ı 23 bin oy farkla geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçildi.

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