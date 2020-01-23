HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi, Antalya-Burdur karayolunda trafik kazası geçirdi. Hafif şekilde yaralanan milletvekili ve eşi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eşi Emine Aydın ile birlikte Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan İbrahim Aydın’ın kullandığı otomobil, Antalya-Burdur karayolu Çubukbeli mevkiinde yolun bir araca çarptı.

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan İbrahim Aydın ve eşi, kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Aydın ve eşinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da İbrahim Aydın’ı hastanede ziyaret etti. (İHA)

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ve eşi trafik kazası geçirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından ’iğne kör etti’ iddialarına ilişkin soruşturmaKırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından ’iğne kör etti’ iddialarına ilişkin soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti İbrahim Aydın Antalya Burdur

En Çok Okunan Haberler

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Pendik'te köpeği ezen belediye çalışanı işten çıkarıldı; o anlar kamerada

Köpeği ezen belediye çalışanı hakkında karar!

23 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran şanslı sayılar

Süper Loto'da kazandıran sayılar belli oldu

Ağladı ama kurtulamadı! Kahramanmaraş'taki kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Ağladı ama kurtulamadı! Kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Türk Harb-İş Sendikası'ndan İncirlik'teki işçi kıyımına tepki!

İncirlik'teki işçi kıyımına tepki! 469 işçi çıkarılmıştı

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.