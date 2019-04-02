AK Parti Ardahan'da seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ardahan Belediye Başkanlığı ile Ardahan İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerinde bazı sandıklardaki sonuçlara itirazda bulunduklarını belirtti.

İtiraz ettikleri sandıklarda seçim sonucunu etkileyecek maddi hataların yapıldığını vurgulayan Aydın, "Bazı oylarda AK Parti bölümüne basılan çift mühür, iptal edilmiş. Örneğin 1024 No'lu sandık sonuç tutanağına göre oy kullanan seçmen 242, burada AK Parti'nin aldığı oy 101 ancak YSK tutanaklarına göre 14'tür. Bu ve benzeri sorunları tespit etiğimiz sandıklar için itirazda bulunduk. Bazı sandıklarda seçim sonucunu etkileyecek maddi hatalar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Aydın, itiraz edilen sandık listelerinin dilekçe ile Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verildiğini aktardı.

Kentte kesin olmayan sonuçlara göre Ardahan Belediye Başkanlığını AK Parti'nin adayı Yunus Baydar ile yarışan CHP adayı Faruk Demir kazanmıştı.

