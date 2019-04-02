AK Parti, Ardahan’da seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Ardahan’daki sonuçlara itirazda bulunduklarını söyledi. Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan Belediye Başkanlığı ile Ardahan İl Genel Meclisi Üyeliğinde bazı sandıklarda seçim sonucunu etkileyecek maddi hataların yapıldığını ifade ederek, "İtiraz ettiğimiz sandıklarda maddi hatalar yapılmış. Bazı oylarda AK Parti bölümüne basılan çift mühür iptal edilmiş. Örneğin, 1024 nolu sandık sonuç tutanağına göre oy kullanan seçmen 242. Burada AK Parti’nin aldığı oy 101. YSK tutanaklarına göre 14’tür. Bu ve benzeri sorunları tespit ettiğimiz sandıklar için itirazda bulunduk. Seçim sonucunu etkileyecek maddi hatalar yapılmıştır" dedi.

Aydın, ilçe seçim kurullarına ıslak imzalı dilekçe ile itirazlarını yaptıklarını ve en kısa sürede itirazların karara bağlanacağını sözlerine ekledi.



