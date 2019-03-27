HABER

Ak Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: “Armutlu için 15 ‘altın’ projemiz var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Armutlu mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan, “3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık.

Ak Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: “Armutlu için 15 ‘altın’ projemiz var”

Armutlu mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan, “3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız” dedi.

Ak Parti Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Mehmet Birkan, 4’üncü dönemine ilçe için hazırladıkları 15 ‘altın’ proje ile hazırlandıklarını kaydetti. Üç dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Birkan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş’i ziyaretinde 4’üncü döneminde Armutlu için hayata geçirmeyi amaçladıkları yeni projeleri anlattı.

Yeni dönemde ilçeyi sosyal ve kültürel anlamda yeni özellikler kazandırmayı amaçladıklarından bahseden Birkan, “3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız” dedi.

“İlçemize bir yılda 18 milyon TL yatırım yaptık”
2017-2018 yılında belediye bütçesinin yüzde 50’sini ilçe yatırımlarına aktardıklarını söyleyen Birkan, “Geçtiğimiz sene toplamda ilçemiz için 18 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam yıllık belediye bütçemizin yüzde 50’sine denk geliyor. Bu dönemde de yatırımlarımızı sürdüreceğiz ve Armutlu’ya kültürel anlamda yeni bir çehre kazandıracağız” şeklinde konuştu.

15 ‘altın’ proje
Başkan Mehmet Birkan, ‘altın’ olarak nitelendirdiği projeleri ise şu şekilde sıraladı:
“Kaplıcalar bölgesine 5 yıldızlı termal tesis,
Atatürk Müzesi, kültür merkezi,
Modern plajlar,
Çınardere mevkiine termal tesis,
Armutlu seyir terası,
Tavşanlıtepe sahil düzenlemesi,
Hayvan barınağı,
İlçe merkez girişine peyzaj düzenlemeleri
İskele kordon otopark alanı cadde ve sokak düzenlemeleri,
Yaşlı bakım evi,
İçme suyu göleti,
Kadınlar plajı,
Noter,
Kent müzesi”

Ak Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: “Armutlu için 15 ‘altın’ projemiz var”

Ak Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: “Armutlu için 15 ‘altın’ projemiz var”

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Dr. Naim Babüroğlu: Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeğiDr. Naim Babüroğlu: Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeği
Hükümlüler 4 yılda 7 milyon kitap tasnif ettiHükümlüler 4 yılda 7 milyon kitap tasnif etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Sokak ortasında vahşet! Kadın şoförün yüzüne sıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.