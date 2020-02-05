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AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı’ndan İdlib’e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı, 3 TIR dolusu yakacak, yatak ve battaniye gibi insani yardım malzemelerini Suriye’nin İdlib kentine gönderdi.

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı’ndan İdlib’e yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı, 3 TIR dolusu yakacak, yatak ve battaniye gibi insani yardım malzemelerini Suriye’nin İdlib kentine gönderdi.
Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki saldırılardan kaçarak, Türkiye-Suriye sınırının bulunan güvenli alanlara gelen siviller için AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı yakacak, yatak ve battaniye gibi insani yardım malzemesi topladı. Yardımlar malzemelerini taşıyan 3 TIR, Umut Ol İnsani Yardım Derneği aracılığıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Reyhanlı Lojistik Merkezi'nden uğurlandı. Yardım malzemeleri, Suriye’ye geçerek, sivillere dağıtıldı.
AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, savaş mağduru Suriyeli sivillerin yardımına koşmaya devam ettiklerini söyledi. Yardım malzemelerinin Arnavutköy’deki hayırseverlerin katkılarıyla sağlandığını belirten Candaroğlu, ''Arnavutköy’de yaşayan vatandaşlarımızın ve hayırseverlerin destekleriyle topladığımız yakacak, yatak ve battaniye gibi 3 TIR insani yardım malzemesini İdlib’e gönderdik. Yardım çalışmalarımız sürecektir. Katkıları için Umut Ol Derneği ile İHH’ya teşekkür ediyoruz'' dedi.
YARDIMLAR SÜRECEK
Umut Ol İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yeşil de ‘‘Bölgede göçün başladığı andan bu yana yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada desteklerinden ötürü AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı’na ve bağışçılara teşekkür ediyorum. Suriye içerisinde yardım çalışmalarımız devam edecektir’’ diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı’ndan İdlib’e yardım

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