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AK Parti Artvin İl Başkanı Alparslan'dan istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Artvin İl Başkanı Alparslan'dan istifa

ARTVİN, (DHA) - AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il başkanlığı görevinden istifa etti.
AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, bugün parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasında görüştüğü genel merkezin olurunu aldığını belirten Alparslan, "AK Parti İl Başkanlığı görevimden, içinde bulunduğum ekonomik durum nedeniyle zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ve kongre sürecimizin başlaması ve yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına ayrılmak isteğimi genel merkezimize iletmiştim. Olurlarını almak suretiyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

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AK Parti Artvin İl Başkanı Alparslan'dan istifa

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