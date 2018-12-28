"AK Parti, aslında belediyecilik hizmetleriyle iktidara gelmiştir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "AK Parti, aslında belediyecilik hizmetleriyle, insanların yaşantısını direkt ilgilendiren şehircilik hizmetleriyle iktidara gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün geldiği hizmet makamına İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında yaptığı hizmetler sayesinde gelmiştir." dedi. Hatay Valiliğini ziyaret eden Bakan Turhan, şeref defterini imzaladı. Vali Rahmi Doğan ile basına kapalı bir görüşme yapan Turhan, daha sonra Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazını kıldı. Tarihi Uzun Çarşı'yı da gezen Turhan, burada esnafla bir süre sohbet etti, ikram edilen yöresel ekmekten yedi. Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Hatay'a çok önemli hizmetler yaptığını söyledi. AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu, bunun için de ülkeye hizmet etmek gerektiğini belirten Turhan, "Bunun bilincindeyiz, liderimiz Cumhurbaşkanımız, ülkemizin nerelere varması, uluslararası platformda, dünyada nerede olması gerektiği konusunda strateji belirliyor, hedef gösteriyor. Biz de tüm ekibimizle bu hizmetleri ülkemize kazandırıp, ülkemiz insanının hak ettiği yerde olması için azimle gayretle çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Turhan, Hatay'ın kadim medeniyetlerin başlangıç noktası olduğunu, yakın coğrafyada yaşanan sorun ve sıkıntıları herkesin gördüğünü dile getirdi. Hatay'ın bu sıkıntılarda en ağır yükü taşıyan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Turhan, kentin hak ettiği hizmetleri birer birer yerine getireceklerini bildirdi. Yakın coğrafyada yaşanan kriz nedeniyle komşularla olan ticari ilişkilerde sorunlar yaşandığını belirten Turhan, "Ticaretimiz kısıtlı ama inşallah bu bölgede huzur gelince, insanlarımız normal hayata dönünce İskenderun, Hatay deniz ticareti, yollar Hatay'a yetmeyecek. Ne yapmamız lazım? Kapasite artırıcı, bu altyapıyı geliştirmemiz lazım." diye konuştu. Turhan, başta Belen-Antakya otoyol projesi ve Samandağ-Arsuz arasındaki sahil yolunun yapılmasının yanı sıra kentte yapılacak hizmetler konusunda çeşitli müjdeler verdi. - "İnsanımızın hak ettiği hizmetleri ulaştırmamız lazım" Şehir içinde ziyaretler yaptığını aktaran Turhan, belediyecilik hizmetleri konusunda Hataylının bunu hak etmediğini söyledi.