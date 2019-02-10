AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’den eşit ve adil yönetim sözü

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Ataşehir’de herkesin ve her kesimin belediyesi olacağız, ne aldanacağız ne aldatacağız. Komşularımızla gönül belediyeciliğini Ataşehir’de AK Partimiz ile şaha kaldıracağız” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Kayışdağı Mahallesi’nde cenaze namazına katıldı. Başkan Erdem, cenaze namazının ardından cami cemaati ile sohbet etti. Cemaatin sorunlarını dinleyen Başkan Erdem, “10 yıl önce buralardan gittiğimizde Sancaktepe buralardan daha kötü vaziyetteydi. Ama şu anda Sancaktepe Ataşehir’den yaşam standardı 3-5 gömlek yukarıda. Sancaktepe’de huzur var, muhabbet var. Bizim yönetimimizdeki ilçede kaybeden yok. Oy versin vermesin herkes kazanıyor. Ataşehir’de 416 bin komşumuz yaşıyor, biz hizmeti 416 bin komşumuza eşit ve adil olarak yapacağız. Mahalle ayrımı yapmayacağız. Sancaktepe’deki hizmetlerden herkes ücretsiz yararlanıyor” dedi.

