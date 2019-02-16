AK Parti Ataşehir Mitingi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u daha güzel yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunu sevgili kardeşlerim birlikte başaracağız. Kimseyle kavga etmeden bunu başaracağız. Bir halıyı dokur gibi, ilmek ilmek İstanbul'un her köşesine hizmet edeceğiz." dedi.

Yıldırım, Kayışdağı Caddesi'nde düzenlenen AK Parti'nin Ataşehir Mitingi'nde, 31 Mart'tan itibaren Ataşehirlilerin de desteğiyle başkan olduğunda, bütün İstanbul'a hiçbir ayrım yapmadan ibadet aşkıyla hizmet edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u 27 Mart 1994'te ayağa kaldırdığını hatırlatan Yıldırım'ın, "Çöpten, çukurdan, susuzluktan, hava kirliliğinden kurtarılan İstanbul'da bayrağı daha da yukarıya çekmek için Ataşehir hazır mısın, 31 Mart'ta yeni bir destan yazacak mısın?" sorusuna vatandaşlar "Evet" yanıtını verdi.

Azerbaycan'ın kurucu lideri merhum Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." sözünü aktaran Yıldırım, "İstanbul'u daha güzel yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunu sevgili kardeşlerim birlikte başaracağız. Kimseyle kavga etmeden bunu başaracağız. Bir halıyı dokur gibi, ilmek ilmek İstanbul'un her köşesine hizmet edeceğiz. Öyle güzel çalışacağız ki, Ataşehir'i İstanbul'un vitrini, finansın merkezi yapacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun desteğiyle işimiz daha da kolay olacak." diye konuştu.