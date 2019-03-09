HABER

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Sivaslı vatandaşlara buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Sivaslı vatandaşlara buluştu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’da düzenlenen programda Sivaslı vatandaşlarla buluştu.

İstanbul’da yaşayan Sivaslı vatandaşlar Avcılar’da düzenlenen programda bir araya geldi. Programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar MHP İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun, dernek başkanları, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ulusoy, Cumhur ittifakının önemine atıfta bulunarak, “Muhterem insanlar tarafından kurulan bir ittifak var. Hep birlikte el ele vererek sadece ittifakımız ile değil geniş bir mutabakat ile tüm renklerden katılım ile tüm siyasi görüşlerden oluşum ile artık Avcılar’ın kurtuluşu için Avcılar’ın kurtulması için hep beraber Avcılar’a hizmeti birlikte getirelim diyoruz. Rengimiz belli, siyah ile beyaz kadar netiz. Amacımız Avcılar’a hizmet. Siyasete bakışım biraz farklı siyasi partizanlığım hiç olmadı. Siyaset bir araç Avcılar’a hizmet bir amaç diyorum. Tek gayem 20 yıldır hizmetten mahrum bırakılan ve her kurulduğunda da devlet bize bakmıyor büyük şehir bakmıyor diyerek yerimdar meselesini oynayan, niyeti olmayan çünkü nasıl olsa ceketimi assam kazanıyorum ceketimi assam ben burayı alıyorum diyen anlayışı 20 yıldır çivi çakmayan, merak ediyorum ceketini nereye asacaklar”dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Sivaslı vatandaşlara buluştu

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyorElazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Üreten kadınlar vergiden muaf olacakAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Üreten kadınlar vergiden muaf olacak

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Diğer Haberler
TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.