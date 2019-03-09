AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Sivaslı vatandaşlara buluştu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’da düzenlenen programda Sivaslı vatandaşlarla buluştu.

İstanbul’da yaşayan Sivaslı vatandaşlar Avcılar’da düzenlenen programda bir araya geldi. Programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar MHP İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun, dernek başkanları, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ulusoy, Cumhur ittifakının önemine atıfta bulunarak, “Muhterem insanlar tarafından kurulan bir ittifak var. Hep birlikte el ele vererek sadece ittifakımız ile değil geniş bir mutabakat ile tüm renklerden katılım ile tüm siyasi görüşlerden oluşum ile artık Avcılar’ın kurtuluşu için Avcılar’ın kurtulması için hep beraber Avcılar’a hizmeti birlikte getirelim diyoruz. Rengimiz belli, siyah ile beyaz kadar netiz. Amacımız Avcılar’a hizmet. Siyasete bakışım biraz farklı siyasi partizanlığım hiç olmadı. Siyaset bir araç Avcılar’a hizmet bir amaç diyorum. Tek gayem 20 yıldır hizmetten mahrum bırakılan ve her kurulduğunda da devlet bize bakmıyor büyük şehir bakmıyor diyerek yerimdar meselesini oynayan, niyeti olmayan çünkü nasıl olsa ceketimi assam kazanıyorum ceketimi assam ben burayı alıyorum diyen anlayışı 20 yıldır çivi çakmayan, merak ediyorum ceketini nereye asacaklar”dedi.



