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AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, yerel basın mensupları ile buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, yerel basın mensupları ile buluştu.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne doğru çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Köşkler Sosyal Tesisleri’ne yerel basının temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıya Ulusoy’un yanı sıra AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Milliyetçi Hareket Partisi Avcılar İlçe Başkanı Mehmet Nur Kutun ve çok sayıda yerel basın temsilcisi katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ulusoy, Avcılar’ın şu anda belediyecilik hizmeti noktasında sorunlar yaşadığını ifade ederek, “ Avcılar, bitkisel hayatta yaşam sürmeye çalışıyor. Sanki yoğun bakımda makineye bağlı yaşam sürmeye çalışıyor. Ne kadar daha devam eder yakında hasta enfeksiyondan hayatını kaybeder. Biraz tıbbi bir tanım yaptım Avcılar çünkü hasta. 20 yıldır geldiğimiz nokta budur” dedi.

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