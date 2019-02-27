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AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Yeşilkent Mahallesi sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarına Yeşilkent Mahallesi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, “Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Seçim çalışmalarına Yeşilkent Mahallesi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, “Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Ulusoy,“Nisan sonrası her şey çok farklı olacak. Vatandaş karşısında muhatap görecek, hizmet alacak. Sorumluluk sahibi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile karşınızda olacağız, taleplerinizi dikkate alacağız. Bu, böyle gitmez” dedi.
“Söz Sizde” programı kapsamında Yeşilkent Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, vatandaşların sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri genel itibariyle; okul, park, doğalgaz, ulaşım ve güvenlik sorunlarından mustarip olduklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinin talepleri şu şekilde sıralandı:
Cami’ye çok ihtiyacımız var. Yeşilkent’e yakışır bir cami yapımı sözü istiyoruz başkanım. Bana göre yapılan hizmet sıfır ve evladımı burada yaşatmak istemiyorum. Çünkü belediye çok ilgisiz ve yollar çamur, keşke onunla kalsa, okulu var mı? Elektriği var mı? Sağlık ocağı var mı? Hiç kimse düşünmüyor, ilgilenmiyor. 92’den beri burada yaşıyorum, ne elektrik ne su ne de doğalgaz var. Burada yaşanmaz diyorum. Bu belediyenin derhal değişmesini istiyorum. Yoksa bu Yeşilkent’in vay haline. Çocuklar için yaşanmayacak bir Yeşilkent mevcut. 100 bin nüfuslu bir yerin 2 tane parkı olması çok saçma. Birde Kültür Merkezi’ne çok ama çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Okul ve park isteğimiz var, lütfen seçiminden sonra yapalım başkanım. Son bir şey eklemek istiyorum, alt yapı sorunu çözülmeli.
Ulaşım sorunu lütfen çözülsün, lütfen diyorum çünkü şu an ki belediyecilik oynayanlar hiç bir sözünü tutmadı. Buradan Avcılar Merkez’e gitmek başlı başına bir sorun ve çile. Bizler göremedik, en azından gençler artık çamurda yürümesin, ufak yaştaki çocuklar yürümesin. Derdimiz çok büyük başkanım. Minibüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına çok ihtiyacımız var. Ben Yeşilkent’in güvenlik ile çok büyük sorunu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle karakola ihtiyaç var. Başkanım lütfen bu hususu dikkate alın.
Durum içler acısı, böyle belediyecilik olmaz, vatandaş hizmet alamıyor.
“Taleplerinizi dikkate alacağız. Bu, böyle gitmez”
Talep ve şikayetleri diyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, talep ve “Her gittiğimiz yerde belli başlı sıkıntılar mevcut. Gittiğimiz her mahallede belediyeden yana sorun var. Hizmet yok, ilgi yok, takip yok. Planlama, strateji, hiçbir şey yok. Bazı şikayetler ise iç acıtıcı. Asgari ölçekte verilmesi gereken hizmetler verilmemiş. Yolların çamur içinde olması, vatandaşın okula çocuğunu çamura batmadan götürememesi kabul edilemez. İçimiz yanıyor bu şikayetleri dinlerken. Nisan sonrası her şey çok farklı olacak. Vatandaş karşısında muhatap görecek, hizmet alacak. Sorumluluk sahibi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile karşınızda olacağız, taleplerinizi dikkate alacağız. Bu, böyle gitmez” dedi.

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