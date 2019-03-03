AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: “Avcılar’ı şahlandıracağız, marka bir kent yapacağız”

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, vatandaşlarla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmasında, “Avcılar’ı şahlandıracağız, marka bir kent yapacağız” dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar’daki vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak bir kahvaltı programında vatandaşlar ile buluşan Ulusoy, daha sonra esnaf ile Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nde buluştu.

Yakın tarihte açıklanacak olacak projeleri hakkında vatandaşlara kısa bilgiler veren Ulusoy, yaptığı konuşmasında Avcılar’da belediyecilik anlamında olumlu gelişmeler yaşanması gerekliliğine vurgular yaparak, “Taş üstünde taş yok. 20, 25 yıl öncesinde yapılan şeylerle avunuyoruz. Bütün ilçeler almış başını gitmiş burada hizmet noktasında hiçbir şey yok. Köye dönüştük diyoruz insanlar ‘ne oldu köy güzel değil mi’ diyorlar. Artık o kadar çok izanlar kaybolmuş ki o kadar vicdanlar körelmiş ki alışmışlar artık ‘ceketimizi assak kazanıyoruz’ diyorlar. 20 yıl çivi bile çakılmadığı için ben merak ediyorum o ceketler nereye asılacak. Niyet hayır akıbet hayır diyerek yola çıktık. Tevazu ile samimi bir şekilde gayretle çalışıyoruz. Kalan günlerde de büyük bir efor sarf ederek gönüllere dokunacağız. Çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız diyoruz. Hem sosyal açıdan hem teknik açıdan Avcılar’ı şahlandıracağız, marka bir kent yapacağız” dedi.

