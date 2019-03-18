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AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: İnşallah Avcılar için zafer muhakkak olur

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için sergilenen oyunda tabip rolünde vatandaşların karşısına çıktı.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: İnşallah Avcılar için zafer muhakkak olur

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için sergilenen oyunda tabip rolünde vatandaşların karşısına çıktı. Ulusoy, “Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bu vatanı hiç kimse bölemez. Önümüzdeki seçimde inşallah Avcılar için zafer muhakkak olur” dedi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Marmara Caddesi’nde sergilenen tiyatro oyununda tabip rolünü oynayan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, oyunu izleyen vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü.
“BÖYLE BİR ECDADIN TORUNLARI OLDUĞUMUZ İÇİN NE KADAR ÖVÜNSEK AZ”
Oyun öncesi konuşan İbrahim Ulusoy, “18 Mart büyük bir zafer. Milletimizin, ecdadımızın gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz ve ‘Çanakkale geçilmez. Bu vatan bölünmez. Bu bayraklar inmez. Bu ezanlar dinmez’ diyerek tüm dünyaya öğrettiğimiz bir ecdadın destanı. Böyle bir ecdadın torunları olduğumuz için ne kadar övünsek az” ifadelerini kullandı.
“ASKERİMİZİN ÜNİFORMASINI GİYMEK KADAR BÜYÜK BİR ŞEREF YOK”
Çanakkale Zaferi’nin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ulusoy, “Bir oyun sergilenecekti ve biz de bunu aktif bir şekilde yapmak istedik. Bana ‘Siz tabip komutan olur musunuz?’ diye sordular. Ben zaten tabibim. Şeref duyacağımı söyledim. Dünyaya örnek hizmetler yapmış askerimizin üniformasını giymek kadar büyük bir şeref yok. Çanakkale hiç bir zaman unutulmamalı. Çanakkale Zaferi’nde 21 yaş üzeri çok kişi yoktur. Bizim geleceğimiz için bunu yapmışlar. Biz de tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bu bayrağın inmeyeceğini tekrar dile getiriyorum. Bu vatanı hiç kimse bölemez. Önümüz seçim inşallah zafer muhakkak olur. Avcılar için güzel olur” dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: İnşallah Avcılar için zafer muhakkak olur

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