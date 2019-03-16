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AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Yozgatlı vatandaşlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Yozgatlı vatandaşlarla buluştu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Yozgatlı vatandaşlar ile bir araya gelerek projelerini anlattı. Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar sorunu müjdesini hatırlattı.
Yozgatlı Vatandaşlar Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve çok Yozgatlı vatandaş katıldı.
Ulusoy, programda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeşilkent başta olmak üzere birçok mahalledeki imar sorunun çözüleceğini söylediğini hatırlattı. Ulusoy, “Belediye işi gönül işi. Şu Yeşilkent’in çektiği 20 yıllık zulüm 20 yıllık şu çukur, çamur, çöp siyaseti buraya layık mı? Layık değil, sizler Anadolu’nun yiğit evlatlarısınız. Sizler yiğidin harman olduğu yerin yetiştirmiş olduğu Türkiye’mizin şu güzel ülkenin teminatlarısınız. Her şeyi ile beraber en muazzam hizmetlere layıksınız. Muhterem Cumhurbaşkanımızda bunun müjdesini verdi mi verdi. İmar problemi çözülüyor mü çözülüyor” dedi.

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