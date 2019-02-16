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Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy’dan, esnaf ve ev ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy’dan, esnaf ve ev ziyareti

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, kapı kapı esnafı dolaştı. Ulusoy, programı kapsamında ziyaret ettiği bir evdeki çocuklara oyuncak hediye ederek yakından ilgilendi.
Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan esnafı kapı kapı dolaşarak ziyaret etti. Esnafla uzun süre samimi bir ortamda sohbet eden Ulusoy, daha sonra kendisini evlerine davet eden Bildik ailesini ziyaret etti. Ulusoy, ailenin oturduğu binanın yanında yıkımı yapılan yerin molozlarının kaldırılması talebini de not aldı. Evdeki 3 çocukla yakından ilgilenen Ulusoy, onlara oyunca hediye ederek uzun süre ilgilendi.

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy’dan, esnaf ve ev ziyareti

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy’dan, esnaf ve ev ziyareti

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