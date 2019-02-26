HABER

AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi Adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’da gerçekleştirilen belediye meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Gün içinde Firüzköy Mahallesi’nde birçok esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Ulusoy, akşam saatlerinde İBB Sosyal Tesisleri’ndeki Belediye Meclis Üyesi Adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Ulusoy’un yanı sıra AK Parti İstanbul 3. Bölge İl Koordinatörü Temel Sirkeci, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun ve çok sayıda meclis üyesi adayı, partililer katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, seçim çalışmalarının önemine değinerek, “ Muhteşem bir ittifakımız var, Cumhur ittifakımız var. Yolun ulviliği Rumeli Anadolu mozaiğinin en nadide örneği olan Avcılarımızın kıymetli insanlarımızdan kaynaklanıyor. Yolun ulviliği belki de en önemlisi, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadis-i şerifine nail olmak için yola çıkmaktan kaynaklanıyor. Muhteşem bütün mozaik birleşiyor. Çok güzel bir ittifakımız var, Rabbim nazardan saklasın nazardan korusun” dedi.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Başkan Altay, "Benim Şehrim" sloganıyla yeni dönem projelerini anlattıBaşkan Altay, "Benim Şehrim" sloganıyla yeni dönem projelerini anlattı
"Rahmet Kapısı Müslümanlarındır""Rahmet Kapısı Müslümanlarındır"

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.