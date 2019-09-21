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AK Parti Aydın milletvekilleri, pamuk tarlasıyla incir bahçesi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, İncirliova ilçesinde pamuk tarlası ile incir bahçesi gezdi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, İncirliova ilçesinde pamuk tarlası ile incir bahçesi gezdi. Posacı, pamukla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek isteyeceğini ifade ederken Yavuz, incire zarar verdiği gerekçesiyle tepki çeken jeotermal enerji konusunu siyasi malzeme yapmaktan kurtaracaklarını ifade etti.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, İncirliova'da Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ile birlikte pamuk tarlası ve incir bahçesi gezdi. Oda Başkanı Ali Kaykı, "Pamukta bir taban fiyat oluşacak diye 15 günden beri beklentimiz vardı. Bu beklentimiz gerçekleşmedi" dedi. Kaykı, girdi maliyetlerindeki artışları sıralayıp, yükselmesinin nedenini sordu. Milletvekili Posacı da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ek destek isteyeceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Pamuk bu fiyatlarla, bu maliyetlerle çiftçiler için ciddi sıkıntı olacak. Pamuktan kaçış, diğer ürünlerin de dengesini bozar. Pamuk tarımın, kalsiyumunu düzenleyen bitkidir. Katma değer olarak da birçok sektöre hammadde olan bir bitkidir. Önümüzde bir kampımız var. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek isteyeceğiz."

İncirin kent için önemini anlatan Milletvekili Yavuz da jeotermal enerjinin ürüne zarar verdiği iddialarını hatırlatıp, "Jeotermal ile ilgili buraya gelmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un yanına gittik. 'Jeotermal zararlı mı, değil mi' diye, ilgili bir kurumun araştırma yapmasını istedik. Bunu kamuoyuna anlatmamız gerektiğini söyledik. Bakan hemen konuyla ilgili çalışmayı başlattı. Yıl sonu itibariyle bütün detaylarıyla 'evet jeotermalin incire zararı vardır, insana zararı vardır, bitkiye zararı vardır veya yoktur' ortaya çıkaracak. İnciri ve jeotermali siyasi malzeme olmaktan kurtaracağız" dedi.

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