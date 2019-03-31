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AK Parti Bağcılar Başkan Adayı Çağırıcı oy kullanmaya torunuyla geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

   BAĞCILAR Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı, eşi Emine Çağırıcı, çocukları ve torunuyla  geldiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda oyunu kullandı.

AK Parti Bağcılar Başkan Adayı Çağırıcı oy kullanmaya torunuyla geldi

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı, eşi Emine Çağırıcı, çocukları ve torunuyla geldiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda oyunu kullandı.

AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı ilçede sandık kurulan okulları dolaşarak oy verme işlemlerini yerinde izledi. Başkan Çağırıcı eşi Emine, çocukları Sinan , Abdurrahim, Yunus Emre ve torunu Lokman Asım Çağırıcı birlikte oyunu kullanmak için Mahmutbey Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na gitti. Okul girişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Çağırıcı daha sonra oyunu kullanacağı 3232 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Çağırıcı, kucağında torunuyla sıranın kendisine gelmesini bekledi.

42 YILLIK BİR BAĞCILARLI OLARAK YİNE AYNI OKULDA KOMŞULARIMLA BİRLİKTE OYUMU KULLANDIM"

Sandık görevlileriyle tokalaşıp başarılar dileyen Çağırıcı, oy pusulalarını alarak girdiği kabinde oyunu kullandı. Başkan Çağırıcı, yaptığı açıklamada, "42 yıllık bir Bağcılarlı olarak yine aynı okulda komşularımla birlikte oyumu kullandım. Seçimlerin kardeşliğimiz, birliğimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Yoğun bir seçim çalışması dönemi geçirdik. Bu süreçte halkımızın bize olan sevgisine şahit olduk. Şimdi artık Bağcılar’ı zirveye taşıma zamanı. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren gönül belediyeciliğine kaldığımız yerden daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Bağcılar’daki 1453 sandıkta 498 bin 314 seçmen oy kullanacak. Bağcılar’da bugün yoğun bir hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacağı sandığa koştu. Engellisinden 18 yaşına yeni girmiş gencine kadar her kesimden ilçe sakini vatandaşlık görevini yapmanın heyecanın yaşadı.

(FOTOĞRAFLI)

AK Parti Bağcılar Başkan Adayı Çağırıcı oy kullanmaya torunuyla geldiAK Parti Bağcılar Başkan Adayı Çağırıcı oy kullanmaya torunuyla geldiAK Parti Bağcılar Başkan Adayı Çağırıcı oy kullanmaya torunuyla geldiAK Parti Bağcılar Başkan Adayı Çağırıcı oy kullanmaya torunuyla geldi

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