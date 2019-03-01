AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Bahadır: Muhalefet partilerine oranla çok fazla kadın meclis üyemiz var

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Dr. Hakan Bahadır, kadınlarla bir araya geldi. Bahadır, “Diğer muhalefet partilerinden çok daha fazla kadın meclis üyemiz var. Kadınlar bizim baş tacımız” dedi.

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Bahadır, Bahçelievler Kongre Merkezi’nde kadınlarla buluştu. Programa AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Başkanı Şeyma Aktaa ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şimal Kılıç da katıldı. AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır, kadınların sorularını yanıtladı. Program aynı zamanda sosyal medyadan da canlı olarak yayınlandı.

“KADINLARIMIZIN AK PARTİ’MİZE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR”

Programda konuşan Bahadır, “Partimizde kadınların ayrı bir değeri var. Özellikle 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce kadınlarımızla yola çıktı. Onlardan destek aldı. Sahada onlar vardı. O zamandan beri kadınlarımızın AK Partimize desteği devam ediyor. Onlarsız çalışamıyoruz. Kadınlarımız bizim baş tacımız” dedi.