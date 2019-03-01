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AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Bahadır: Muhalefet partilerine oranla çok fazla kadın meclis üyemiz var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Dr.

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Dr. Hakan Bahadır, kadınlarla bir araya geldi. Bahadır, “Diğer muhalefet partilerinden çok daha fazla kadın meclis üyemiz var. Kadınlar bizim baş tacımız” dedi. AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Bahadır, Bahçelievler Kongre Merkezi’nde kadınlarla buluştu. Programa AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Başkanı Şeyma Aktaa ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şimal Kılıç da katıldı. AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır, kadınların sorularını yanıtladı. Program aynı zamanda sosyal medyadan da canlı olarak yayınlandı. “KADINLARIMIZIN AK PARTİ’MİZE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR” Programda konuşan Bahadır, “Partimizde kadınların ayrı bir değeri var. Özellikle 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce kadınlarımızla yola çıktı. Onlardan destek aldı. Sahada onlar vardı. O zamandan beri kadınlarımızın AK Partimize desteği devam ediyor. Onlarsız çalışamıyoruz. Kadınlarımız bizim baş tacımız” dedi. “KANSER TARAMA MERKEZLERİ İLE KADINLARIMIZI BİLGİLENDİRECEĞİZ” Bahçelievler’de kadınlarla alakalı projeleri olduğuna dikkat çeken Dr. Bahadır, “Bunlardan birisi, kadınlarımızın ürettiği malları değerlendirdiği bir ‘Kadın Üretim Merkezi’ açmak. Orada kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Meslek edinecekler, zamanlarını güzel değerlendirecekler. Ve ürettiklerini satabilecekler. Sağlık alanında da çalışıyoruz. Kanser Tarama Merkezleri Türkiye’nin dört bir yanında var. Kadınlarımızı bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz. Ayrıca kreş projemiz var. Çalışan annelerimizin rahat etmesi için kreş açmak gündemimizde. Her konuda kadınlarımıza destek veriyoruz. Milletvekili sayımız diğer partilere göre daha fazla. ‘Kadına değer veriyoruz’ diyen muhalefet partilerinden daha çok kadın milletvekilimiz var” ifadelerini kullandı.

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