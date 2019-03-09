AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz projelerini açıkladı

Balıkesir'in sadece bir şehir olmadığını söyleyen Yücel Yılmaz, "Balıkesir verimli topraklarıyla tarım demektir. Yenilenebilir enerji kaynakları demektir. Doğası, kıyıları ve termal turizmi ile turizm demektir. Konumuyla lojistik demektir. Yeni ulaşım ağlarıyla sanayi demektir. Yer altı zenginlikleriyle maden demektir. Tüm bu özellikleriyle Balıkesir Türkiye demektir. O yüzden Balıkesir bize lazım, hepimize lazım, Türkiye'ye lazım. Bunun için 4 hedefimiz var. Ülke ve dünya çapında yükselen Balıkesir, şehirleri ile gelişen Balıkesir. Herkesi kapsayan Balıkesir. Marka Kent Balıkesir” dedi.

Yılmaz,” Sanayi, lojistik, turizm, tarım, enerji atılımı ile Kalkınan Balıkesir; yeni otoyollar çevre yolları, raylı sistemleri ile Ulaşan Balıkesir; enerji yönetimi ve tüketim kontrol sistemleriyle Ekolojik Balıkesir; çok sayıda park, rekreasyon alanı, ormanlarıyla Yeşeren Balıkesir; prestijli sokakları meydanları, kamusal yapılarıyla Estetik Balıkesir; depreme karşı dayanıklı, barındırdığı potansiyelleri ile Yenilenen Balıkesir; kültür merkezleri, müzeleri, eğlence mekanlarıyla Yaşayan Balıkesir; engelsiz erişim, sosyal hizmetler, rehabilitasyon merkezleriyle Kucaklayan Balıkesir; bisiklet yolları, spor tesisleri, kamplarıyla Dinamik Balıkesir; akıllı yönetim sistemleriyle Teknolojik Balıkesir” ifadelerini kullandı.

Balıkesir'e doğrudan 6.5 milyar TL'lik yatırım geleceğini söyleyen Yılmaz,” Ülke ölçeğindeki sanayiler Balıkesir'e kuruluyor. Bizim görevimiz yatırım yapacağım diyen her babayiğidi kucaklamak, sorunlarını çözmek ve bürokrasisini azaltmak olacak. Bandırma Kale Özel Endüstri Bölgesi kuruluyor. Savunma sanayi, havacılık ve medikal yatırımları Bandırma'da gerçekleşecek, Ülkemizin dışalımını azaltacak ana metal organize sanayi kuruluşunu bitirdi, yatırıma başlıyor, Bandırmamıza hayırlı olsun” sözlerini kullandı.

Körfezin geneline bir kimlik vermemiz lazım. Bu kimlik zeytin ağacı kadar kadim, her dem yeşil bir Körfez. Benim hedefim bu. Eşsiz zeytinimizi tüm dünyanın tatması lazım. Zeytinimizi parlatacak her projeyi yapacağız. Körfez'de deniz yolu ulaşımını geliştireceğiz. Ayvalık'ta kesintisiz bir kıyı hayalim var. Körfez için hazırladığımız stratejik plan ile kesintisiz kıyı projemizi hayata geçirecek, Cunda'nın kıyı alanını düzenleyeceğiz, Ayvalık'ın tarihi kent merkezinin sokaklarını canlandıracağız. Ayvalık'tan Şeytan Sofrası'na, Şeytan Sofrası'ndan da Sarımsaklı'ya bir teleferik hattı planlayacağız. Ayvalık'taki jeotermal kaynakları kıyıda yapacağımız düzenlemelerle sıcak su havuzları oluşturacağız. Bu sayede 3 ay olan turizm süresini 6 aya çıkaracağız. İvrindi, Karesi ve Kepsut'ta ise organize küçükbaş hayvancılık bölgeleri kuracağız. Bu merkezlerde Balıkesir hayvan borsasını kuracağız.

Edremit Güre Akçay ve Altıoluk yan yol projeleri ile turizm trafiği, şehir içi trafik ve transit trafik dengesi sağlanacak. Otogar ihtiyacı olan ilçelerimiz Bigadiç, Gönen, Edremit, Susurluk ve Sındırgı modern otogarlarına kavuşacak. Kent merkezlerinde de otopark sorunu olan alanlarda dikey teknolojik otoparklar ile parklanma alternatiflerini geliştirecek sokakları insanlara bırakacağız.