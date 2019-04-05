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AK Parti Bartın için YSK’ya başvuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:26 | Son Güncelleme

Bartın’da Belediye Başkanlığı seçimlerindeki 154 sandığın yeniden sayılması ile ilgili başvurusu İl Seçim Kurulu tarafından kısmi olarak kabul edilen AK Parti İl Teşkilatı, geçerli oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak.Bartın’da İl Seçim Kurulu’nun AK Parti İl Teşkilatının Bartın Belediye Başkanlığındaki oyların yeninden sayılması için yaptığı başvuruyu kısmi olarak kabul etmesinin ardından konu Yüksek Seçim Kurulu’na taşınacak.

Bartın’da Belediye Başkanlığı seçimlerindeki 154 sandığın yeniden sayılması ile ilgili başvurusu İl Seçim Kurulu tarafından kısmi olarak kabul edilen AK Parti İl Teşkilatı, geçerli oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak.
Bartın’da İl Seçim Kurulu’nun AK Parti İl Teşkilatının Bartın Belediye Başkanlığındaki oyların yeninden sayılması için yaptığı başvuruyu kısmi olarak kabul etmesinin ardından konu Yüksek Seçim Kurulu’na taşınacak. Çok sayıda sandık ile ilgili usulsüzlük iddiasını gündeme getiren teşkilat Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunacak.
İl Seçim Kurulu’nun kararını değerlendiren AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "İlk sonuçlara göre iki parti arasında 169 oy farkı vardı. Bu fark geçersiz oylar sayıldığında 149’a düştü. Şimdi sayılmayan 39 bin oy var. 39 bin oy yeniden sayıldığında bizim iddia ettiğimiz ve sadık sonuç tutanakları ile somut belgelere dayandırdığımız itirazlarımız değerlendirildiğinde 39 bin oy içerisinde hatalı olan oyların tespitiyle bu sonucun değişeceğine inanıyoruz. Çünkü arada çok az bir fark var, 149 oyluk bir fark var. Bu seçim sonucuna etki edecek bir fark. Bizim tek dileğimiz seçmen iradesinin tam anlamıyla ortaya çıkarılması. Burada çok az bir farkın olmuş olması seçmen sayısını da göz önünde bulundurduğumuzda eğer sandıklar yeniden sayılmazsa vicdanları rahatsız eden bir durum olacaktır. yeniden herkesin gözü önünde bir sayım yapıldığında sandıklardan çıkacak sonuca herkes razı olacak. İl seçim kurulu talebimizi kısmen kabul etti. 5 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Şimdi tabi Merkez İlçe Seçim Kurulu bu 5 sandığı sayacak. Ancak tabi biz 154 sandığın tamamının sayılmasını istiyoruz. Bunun içinde İl Seçim Kurulu’nun kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Yüksek Seçim Kurulu’nun vereceği karar doğrultusunda da sandıkların tamamının sayılması durumunda burada sandıklardan seçmen iradesinin, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamaya çalışacağız" dedi.
31 Mart Pazar akşamı yapılan oy verme işleminin ardından gayri resmi sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan MHP 14 bin 24 oy almış, AK Parti ise 13 bin 855 oy almıştı. Aradaki fark 169 oy olarak sonuçlara yansımıştı. AK Parti ve MHP tarafından yapılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayılmış ve AK Parti’ye 40, MHP’ye ise 20 oy daha eklenmişti. Farkın 149 oya düşmesinin ardından AK Parti tespit ettikleri usulsüzlükler olduğu iddiasıyla geçerli oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na başvurmuştu.

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