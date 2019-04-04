AK Parti, Bartın'da seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itiraz etti.

AK Parti İl Başkanlığı, Bartın belediye başkanlığı için kullanılan 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

AK Parti Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık müşahitlerinin aldığı oy oranları ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine girilen oy oranlarındaki farklılık sebebiyle itiraz başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Aldatmaz, "Oy sayımına ilişkin elimizde bulunan rakamlarla YSK rakamlarının uyuşmaması üzere seçmenlerimizin hakkını korumak adına geçerli oyların yeniden sayılmasını talep ettik. Geçersiz olarak kayıtlara giren bin 562 oyun yeniden sayımı sonucunda lehimize 41 oy çıkmıştı ve biz bu sayının geçerli oyların da sayılmasıyla daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Öte yandan önceki gün AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren bin 562 geçersiz oy yeniden sayılmış ve bu oylardan 41'i AK Parti, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli kabul edilmişti.

Geçersiz olarak kayıtlara giren bin 562 oy sayım sonucunda seçimi kazandığı açıklanan MHP'nin adayı Cemal Akın ile AK Parti'nin adayı Yusuf Aldatmaz arasındaki oy farkı 148'e düşmüştü.

