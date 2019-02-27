AK Parti Başkan Adayı Ahmet Cin'den Pendik'e 25 yıllık vizyon

İSTANBUL,(DHA)-AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, “Biz Pendik'te 25 yıldan beri iktidarız. Yeni 25 yılları da 1 Nisan'dan itibaren başlatmak istiyoruz. Bununla ilgili önemli projelerimiz var" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'den belediye başkan adayı olarak gösterildiği Pendik'te seçim hazırlıklarını sürdüren Ahmet Cin, okullar arası hentbol yıldız kızlar il ikincisi olan Orhan Hamza Sinanoğlu Kız Takımı'nı hem tebrik etti, hem de birlikte pasta keserek başarılarından dolayı oyuncuları tek tek kutladı.

"GENÇLERE ÖZEL PROJELERİMİZ VAR"

Başkan Adayı Cin, sporcuları tebrik ederek, “Genç yaşta güzel bir derece aldınız, hepinizi tebrik ediyorum. Bizler gençlerle alakalı çok yoğun bir proje çalışmaları içerisindeyiz. Seçim çalışmaları devam ederken bizim gençlere özel projelerimiz var Pendik'te. İnşallah bu süreçte sizlerin daha sağlıklı spor yapabilmesi için ve daha rahat ortamda spor yapabilmesi için, bu ortamları biz hazırlayacağız" açıklamalarında bulundu.