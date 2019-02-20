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AK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarına devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim çalışmaları kapsamında Atalar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarına devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim çalışmaları kapsamında Atalar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Taşyürek, esnaf ziyaretinde de bulundu.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, seçim gezileri kapsamında Atalar Mahallesi’ni ziyaret etti. Yerel yönetimler anlamında tecrübeli olduğunu ve Kartal'a hak ettiği belediyecilik hizmetlerini getirmek istediğini belirten Taşyürek, vatandaşlardan kendisine yerel seçimlerde destek olmalarını istedi. Taksicilerle de bir araya gelen Taşyürek, Kartal'daki ulaşım sorunlarını onlardan dinleyip not aldı ve çözüme kavuşturma sözü verdi.

İnşaatta çalışan işçileri, Atalar Merkez Camii ve Derneğini de ziyaret eden Taşyürek, ziyaret kapsamında cami dernek üyeleri ve cami cemaati ile sohbet etti. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde İBB Muallim Cevdet Halk ve Çocuk Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Gece 11'den sonra yapılan açılış programına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal da katıldı. İbrahim Kalın, 'Barbar, Modern, Medenî' adlı kitabını imzaladı. Kütüphanenin 7 gün 24 saat açık kalacağı bildirilirdi ve katılımcılara çorba ikram edildi.

AK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarına devam ediyorAK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarına devam ediyorAK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarına devam ediyorAK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek seçim çalışmalarına devam ediyor

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