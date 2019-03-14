AK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Spor kulüplerine hak ettiği desteği vereceğiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da sporun desteklenmediğini söyleyerek Aqua Park, olimpik yüzme havuzu, çok katlı spor kompleksi sözü verdi. Taşyürek, "Kartal’daki spor kulüplerini hak ettiği belediyecilik desteğine kavuşturacağız" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’ın kanaat önderlerinden Nazım Ayyıldız’a hasta ziyaretinde bulundu. Kısmi felç geçirmiş ve Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan Nazım Ayyıldız’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta yakınları ve doktorları ile de görüşüp son durum hakkında bilgi aldı. Nazım Ayyıldız ve yakınlarına her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

"ESNAFINA SAHİP ÇIKMAYAN BELEDİYECİLİK SON BULACAK"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Zeytinlik Ulu Camiinde ikindi namazını müteakip Yeniden Refah Partisi Kartal Başkanı Nadim Yazıcı’nın kuzeni aynı zamanda mahalle eşrafından olan Miralay Yazıcı’nın cenaze namazına katıldı. Yakınlarına başsağlığı dileyen Taşyürek, ardından seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi ve Sakızağacı Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflara mazbatayı aldıktan sonra tekrar geleceğini ve her daim yanlarında olacağını belirten Ebubekir Taşyürek, "Artık halkına, esnafına sahip çıkmayan bir belediyeciliğin son bulacağının işaret fişekleri olarak görüyoruz" diye konuştu.