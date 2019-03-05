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AK Parti Başkan Adayı Hakan Bahadır: Milletimizle her yerde beraberiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER AK Parti Belediye Başkan adayı Dr.

İSTANBUL,(DHA) - BAHÇELİEVLER AK Parti Belediye Başkan adayı Dr. Hakan Bahadır, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, “Yoğun bir çalışma içindeyiz. Halkımızla her yerde beraberiz” dedi.

Bahçelievler AK Parti Belediye Başkan adayı Bahadır, Bahçelievler Metro çıkışında kurulan AK Nokta standını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Bahadır, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade etti.

“GÖNÜLLERE GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan adayı Dr. Hakan Bahadır, “31 Mart Yerel Seçimlerine çok az kaldı. Biz hazırız. Çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir çalışmamız var. Vatandaşla beraberiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi hizmetlerimiz var. Ama ondan önce de gönüllere girmeye çalışıyoruz. Halkımızla, milletimizle her yerde beraberiz. Metro çıkışlarında sokaklarda, esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarımızın kapılarını çalıyoruz. Onlara istekleri ya da şikayetleri var mı diye soruyoruz. Onları öğrenmeye çalışıyoruz. Projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Projelerimiz basılı halde ve halkımıza bildireceğiz. İnşallah güzel bir seçim ve güzel bir sonuç olacak” dedi.

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