AK Parti Başkan Adayı Hilmi Güler: Ordu’yu marka haline getireceğiz

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Hilmi Güler’e başkanlık tekliflerini kabul ettiği için teşekkürlerini iletti. Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımız ile belediye başkanlığı teklifi götürmeden evvel kabul eder mi etmez mi diye tereddüt ediyorduk, Türkiye bürokrasisini tanıyan birisi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı onun için büyük bir fedekarlık anlamına geliyordu. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Hilmi Bey çok büyük bir takımı yönetecek. Takım kaptanı olan kişi Hilmi Güler’dir. Ordu’da çok güzel hizmetlere imza atacağız” diye konuştu.

"HİZMET MİLLETTEN ALDIĞIMIZ OYUN KARŞILIĞIDIR"

AK Parti iktidarlığında Ordu’da çok fazla çalışmalar yapıldığını, güçlü hizmetler verildiğini ifade eden Kurtulmuş, “Tüneller ve çevre yolları yapıldı. Dünya ölçeğinde Ordu Giresun Havalimanına sahip olduk. Burası tehlikeli yer diyorlardı, projenin olmayacağını ifade ediyorlardı. Ordu Giresun Havalimanı Türkiye’nin en iyi işleyen havalimanlarından biridir. Ordu Üniversitesi de bugün önemli bir noktaya geldi. Eğitim ve sağlık alanında yapılan her şeyi biliyorsunuz. Hizmet milletten aldığımız oyun karşılığıdır. Projeler mega projeleridir ve Ordu Türkiye’de parmakla gösterilen öne çıkan ilimiz olacaktır” diye konuştu.

“BİZ BELEDİYECİLİĞE 25 SENE ÖNCE BAŞLADIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediyeciliğe 25 sene önce beraber başladıklarını ifade eden Hilmi Güler, “Biz belediyeciliğe bugün başlamıyoruz, 25 sene önce cumhurbaşkanımızın başkanlığıyla başladık. Ordu göründüğünden katbekat fazla değeri olan bir şehir. Biz İstanbul’da neler yaptıysak Ordu’da da yeni dönemde bunları yapacağız ve Ordu’nun yüzünü güldüreceğiz. Cumhurbaşkanıyla birlikte uyguladığımız prensip var. Ordu’ya Ordululara hesap vererek bunu yapacağız. Çok açık, şeffaf, adil olacağız ve ötekileştirme yapmayacağız. AK Parti’nin adına yakışır temizlikte belediyecilik yapacağız” ifadelerini kullandı.