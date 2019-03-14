AK Parti Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar’a metro geliyor

Avcılar'a metro geleceğini söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, "Avcılar’a metro geliyor, hayırlı olsun, kutlu olsun. Yanlış algı operasyonları ile seçim alma işi bitti. Çünkü alışmışlar ‘Ceketimizi assak kazanıyoruz’ demeye. 20 yıl çivi çakmadılar, şimdi merak ediyorum, ceketlerini nereye asacaklar” dedi.

"AVCILAR’I GÖNÜL BELEDIYECILIĞINE KAVUŞTURACAK"

Programda yaptığı konuşmada Ulusoy'un başarılı olacağına inandığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, "Avcılar’ı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacak. Avcılar’ı hizmet belediyeciliğine, Avcılar’ı gönül belediyeciliğine kavuşturacak. Biz Avcılar’ın güzel insanlarına güveniyoruz. Biz sizlere güveniyoruz sevgili Avcılarlılar. Allah’ın izni ile sizlerin desteği ile Avcılar’da yeni bir dönem başlayacak. İbrahim Bey burada başhekimliği döneminde Avcılar’a hizmetlerini kazandırmış bir isim” ifadelerini kullandı.

"YARIM BIRAKILAN IŞLERI İBRAHIM BAŞKAN ILE TAMAMLAYACAĞIZ"

Avcılar’ın yeni ve başarılı hizmetlere kavuşacağını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, "Ben proje kataloglarını gördüm. İnşallah önümüzdeki dönemde geçmişte burası için yarım kalan işleri İbrahim Başkan ile tamamlayacağız ve yola devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Avcılarımıza bugüne kadar yapılmış olan hizmetten özellikle büyükşehir belediyemiz tarafından yapılmış ya da hükumetimiz tarafından yapılan hizmetleri asla unutmamalıyız. Bugün bu salonda eğer toplantı yapıyorsak bunu İstanbul Büyükşehir Belediyemize borçluyuz” diye konuştu.