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AK Parti Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar’a metro geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Avcılar'a metro geleceğini söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar’a metro geliyor

İSTANBUL, (DHA) - Avcılar'a metro geleceğini söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, "Avcılar’a metro geliyor, hayırlı olsun, kutlu olsun" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 82 projesini tanıtmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu’nda program düzenledi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Milliyetçi Hareket Partisi Avcılar İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun ve yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

Avcılar'a metro geleceğini söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, "Avcılar’a metro geliyor, hayırlı olsun, kutlu olsun. Yanlış algı operasyonları ile seçim alma işi bitti. Çünkü alışmışlar ‘Ceketimizi assak kazanıyoruz’ demeye. 20 yıl çivi çakmadılar, şimdi merak ediyorum, ceketlerini nereye asacaklar” dedi.

"AVCILAR’I GÖNÜL BELEDIYECILIĞINE KAVUŞTURACAK"

Programda yaptığı konuşmada Ulusoy'un başarılı olacağına inandığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, "Avcılar’ı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacak. Avcılar’ı hizmet belediyeciliğine, Avcılar’ı gönül belediyeciliğine kavuşturacak. Biz Avcılar’ın güzel insanlarına güveniyoruz. Biz sizlere güveniyoruz sevgili Avcılarlılar. Allah’ın izni ile sizlerin desteği ile Avcılar’da yeni bir dönem başlayacak. İbrahim Bey burada başhekimliği döneminde Avcılar’a hizmetlerini kazandırmış bir isim” ifadelerini kullandı.

"YARIM BIRAKILAN IŞLERI İBRAHIM BAŞKAN ILE TAMAMLAYACAĞIZ"

Avcılar’ın yeni ve başarılı hizmetlere kavuşacağını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, "Ben proje kataloglarını gördüm. İnşallah önümüzdeki dönemde geçmişte burası için yarım kalan işleri İbrahim Başkan ile tamamlayacağız ve yola devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Avcılarımıza bugüne kadar yapılmış olan hizmetten özellikle büyükşehir belediyemiz tarafından yapılmış ya da hükumetimiz tarafından yapılan hizmetleri asla unutmamalıyız. Bugün bu salonda eğer toplantı yapıyorsak bunu İstanbul Büyükşehir Belediyemize borçluyuz” diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da, Avcılar’da İbrahim Ulusoy’un kazanacağını düşündüklerini kaydederek, "Avcılar’da inşallah İbrahim Ulusoy kardeşimiz seçilecek ama şunu unutmayalım değerli kardeşlerim, bu hareketin, bu davanın en temel taşlarından bir tanesi 1994’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlatmış olduğu yerel yönetim hamlesinden başlıyor. Bugün bir seçim dönemi içerisindeyiz. Bu seçime biz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ‘Cumhur İttifakı’ olarak giriyoruz. Bu noktada da beraberce çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ise, İstanbul ve Avcılar’a olan sevdasını dile getirerek, “Gönül belediyeciliği dedik, bu yolla hareket ettik. İşte bu hareketle de gördüğümüz tablo Avcılar’ımızın AK Partili bir belediyeye ne kadar susadığının bir göstergesi" dedi.

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