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AK Parti Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’da yaşayan Kastamonulu ve Vanlı vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

AK Parti Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’da yaşayan Kastamonulu ve Vanlı vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Seçim kampanyası kapsamında Adalılar’ın talep ve sorunlarını dinleyen Vural, "Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız. Tekrar hareketli, güzel günlerine getirebilmek için güçlü çalışmalarımız var. Adalar bizim çocukluğumuzdaki zamana geri dönsün. Gönül birlikteliği ile bunu başaracağız" dedi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği ile kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’ın genel sorunlarına değindi. İş olanağı ve sosyal tesis taleplerinde bulunan Kastamonululara destek olacağını söyleyen Vural, "Meclis üyesi listelerimizi yapıp teslim ettik. Güzel projelerimiz var, Adalar’ın şu anki durumunu görüyorsunuz. Adalar’ı tekrar yaşanılabilir hale getirmek, İstanbul’un huzurlu bir ilçesi haline getirebilmek adına çok güzel projelerimiz var. Onları da bir hafta içinde sizlerle paylaşacağız. Hepinizin çok seveceğine inanıyorum. Gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız için her türlü projemiz var. Adalar’ı tekrar hareketli, güzel günlerine getirebilmek için güçlü çalışmalarımız var. Biz Adalar için projeler yapmak istiyoruz. Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız. Sizlerle birlikte tekrar yaşanılır hala getireceğiz" diye konuştu.

"HERKESE DOKUNUP, DERTLERİNE ÇARE OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Hemşeri grup toplantıları kapsamında Vanlılarla da buluşan Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Ben Ada çocuğuyum. Sizlerde Adalar’da yaşayıp, ekmeğinizi buradan kazanıyorsunuz. Buradaki yaşam şartlarının ne kadar kötü olduğunu siz de benim gibi çok iyi biliyorsunuz. Hep beraber çocuklarımız için bir gelecek olmadığını görüyoruz. Gençlerimizin Adalar’la ilgili hiçbir ümitleri yok. Adalar yavaş yavaş emekli kitlesini barındıran bir ilçe haline dönüşmeye başladı. Biz Adalar’dan kaçan insanlar buraya geri dönsün istiyoruz. Adalar bizim çocukluğumuzdaki zamana geri dönsün. İnşallah herkese dokunup, dertlerine çare olmaya çalışacağız. Her sorunu çözmek adına güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Adalar’da maalesef 10 yıldır yaşanılan sorunlar ortada. Hiçbir hizmet yapılmıyor, Adalar gün geçtikçe kötüye gidiyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Bize gönül birlikteliğini yaşattığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağızAK Parti Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağızAK Parti Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağızAK Parti Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: Adalar’ı Adalılarla birlikte ayağa kaldıracağız

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