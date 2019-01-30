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AK Parti Başkan Recep Bozkurt ile devam dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 05:18 | Son Güncelleme

AK Parti’nin Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkan adayı olan Recep Bozkurt, belediyecilikte bir üst kademeye daha geçmenin azmi ve kararlığı içerisinde olduklarını belirtti.Belediye Başkanlığı görevini yürüten Recep Bozkurt’un 31 Mart seçimlerinde yeniden tekrar aday seçilmesi memleketi Şuhut’ta sevinçle karşılandı.

AK Parti’nin Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkan adayı olan Recep Bozkurt, belediyecilikte bir üst kademeye daha geçmenin azmi ve kararlığı içerisinde olduklarını belirtti.
Belediye Başkanlığı görevini yürüten Recep Bozkurt’un 31 Mart seçimlerinde yeniden tekrar aday seçilmesi memleketi Şuhut’ta sevinçle karşılandı. Başkan Bozkurt 31 Mart 2019 seçimlerinde Şuhut Belediye Başkanlığını kazanması halinde ustalık dönemini yaşayacak. Başkan Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, ’’31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine giderken AK Parti’de aday adaylığı süreci neticesinde AK Parti Genel Merkezimizin kararıyla Şuhut Belediye Başkan adayı olarak önümüzdeki dönem için yeniden adayı seçilmiş bulunmaktayım. Bu seçimlerin başta ilçemize Şuhut’umuza, ülkemize, milletimize, tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum Malum AK Partimiz aynı zamanda gönül belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği her türlü belediyeciliğini ülkemize en iyi şekilde bugüne kadar göstermiştir. Bundan sonra da ciddi mesafeler kat ederek göstereceğine inanıyorum. Malum bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanımız 1994 yılında bütün Türkiye’ye belediyeciliğin ne demek olduğunu gösteren belediyeciliğin duayeni olan bir isimdi. Biz o ismin himayelerinde belediye başkanları olarak inşallah AK Partimiz olarak, AK davanın neferleri belediye başkanları olarak belediyecilikte bir üst kademeye daha geçmenin çalışması azmi ve kararlığı içerisindeyiz. Bu vesileyle ben bizi bu göreve uygun gören bize teveccüh gösteren karar alma sürecinde bizden yana bizden yana olmasa da karar veren bütün karar vericilerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun’’ ifadelerine yer verdi.

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