HABER

AK Parti Başkanvekili Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 00:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı. Kurtulmuş, ”Vakıfları çağdaş dünyanın imkanlarını da göz önünde bulundurarak bir şekilde bugünün koşulları içerisindeki yenilemek ve vakıfları 21’inci yüzyıl insanlarının önünde büyük bir insanlık hizmete verebilecek hale getirebilmektir” dedi.

Yıldız Sarayı Vakfı’nın Pera Palace Hotel’de düzeldiği iftar programı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte katıldı. Programa Kurtulmuş’un yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören ve birçok iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte protokol üyeleri birlikte oruçlarını açtı.

“Amacımız vakıfları 21’inci yüzyıl insanlarının önünde büyük bir insanlık hizmete verebilecek hale getirebilmektir”
Vakıfların bugünün koşullarında yenilenip insanlık hizmeti haline gelmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Vakıflar bakımından ifade etmek gerekirse birincisi mevcut bütün vakıflarımızın, vakfiyelerimizin her birisinin dirilterek anlamlandırılarak aslına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayabilmektedir. En az bunun kadar vakıflar bakımından önemli olan bir başka konumuzda vakıfları çağdaş dünyanın imkanlarını da göz önünde bulundurarak bir şekilde bugünün koşulları içerisindeki yenilemek ve vakıfları 21’inci yüzyıl insanlarının önünde büyük bir insanlık hizmete verebilecek hale getirebilmektir. Yıldız Sarayı Vakfı’nın önemli meselelerinden biriside bu iki alanda yoğunlaşmak olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.
Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, iş insanı Ethem Sancak, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, Neslihan Torun Kaya’ya Kurtulmuş tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları 3. Siyasi ForumuTürkiye-SICA Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forumu
Soylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdırSoylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.