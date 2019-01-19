AK Parti Batman Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "1990’lı yıllar bu ülke için en acı ve kayıp yıllardır. Ayrışmaların, kin ve nefret tohumların ekildiği yıllardır. Sonra Allah bize merhamet etti, içimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkıverdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır." dedi. Gülaçar, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen Batman il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halka hizmetin adı olduğunu söyledi. AK Parti'nin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten Gülaçar, "AK Parti 2001’de kurulmuş bir partidir ama AK Parti aslında bu ülkenin gerçeğidir. Bu milletin ta kendisi olduğu için, bu ülkeye hizmetkar olmaya, hizmet etmeye devam edecek olan bir partinin adıdır AK Parti. Bu partinin lideri sadece AK Parti’nin, Türkiye’nin değil dünyanın lideridir." diye konuştu. Gülaçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda tevazu, samimiyet ve gayret ile yola koyulduklarını aktararak şöyle devam etti:

"İşte ben o tevazudan hareketle diyorum elbette ki biz mütevazıyız, tevazu ehliyiz. Kibir, gurur ve kendini beğenmek bize ait değil, şeytana ait bir haslettir. Tevazu başımızla gözümüz üstüne, mütevazılık bizim işimiz ama bir yerde de hakikati ifşa etmek, haykırmak da bizim görevimiz. İşte bundan dolayı diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil, dünyanın lideridir." - Gençlere seslendi Gençlere seslenen Gülaçar, şunları söyledi: "Türkiye’nin 1980’den önceki halini de biliyorum, 80’den sonra bu ülkede bilhassa bu bölgede 90’ları da, 2000'li yılları da görüp yaşadık. Ve sonra bir gün 2001’de AK Parti ve 2002’de de AK Parti’nin iktidarlarıyla tanıştık. İşte o gün için şöyle bir milat kullanıyorum. 'AK Parti’den önceki dönemler' ve bir de 'AK Parti ile başlayan dönemler.' Vicdan ehli olan her insan bunu kabul eder. Bu ülkede AK Parti’nin öncesi ve AK Parti ile başlayan bir tarih ve milat vardır ve bu bir hakikattir. Bu ülke adına, bu bölge adına ve bizim gönül coğrafyamız olan milyonları ifade eden mazlumlar ve mağdurlar adına bunu böyle ifade ediyoruz."

Türkiye'nin karanlık yıllardan AK Parti ile aydınlık döneme eriştiğini dile getiren Gülaçar, şöyle konuştu: "Bu ülkede gençler bilsin diye söylüyorum 1980’lı yıllarda anarşi, terör ve sağ-sol kavgası vardı. Gençler birbirlerini katlediyorlardı. Bazen aynı silah 2 farklı cinayette kullanılıyordu. Sağın adamlarını vuran silahlar solun elinde, solun adamlarını vuranlar da sağın elinden çıkıveriyordu. Bir kaos, anarşi ve kargaşa, bir güvensizlik ortamı vardı. Tabii 1990’lı yıllar bu ülke için en acı ve kayıp yıllardır. Ayrışmaların, kin ve nefret tohumların ekildiği yıllardır. Sonra Allah bize merhamet etti, içimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkıverdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır." Gülaçar, belediyeciliğin 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla konuşulmaya başlandığını anlatarak "Sonra İstanbul gibi devasa bir kentte çöplüğün, pisliğin ve yolsuzluğun hakim olduğu, sokaklarının, caddelerinin yürünemez olduğu, suyunun bazen günde bir iki saat akabildiği bir şehirden bahsediyoruz. Bir lider ve bir belediye başkanı çıktı ve bunların tamamını 3-5 yıl içinde bitiriverdi. İstanbul adına yakışır bir şehre dönüşüverdi. İşte o günden sonra belediyecilik bütün Türkiye’de konuşulmaya başlandı." değerlendirmesini yaptı.