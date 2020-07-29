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  4. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığı açıkladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı

Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"“Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”

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AK Parti'de dün, Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı.

(DHA)

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