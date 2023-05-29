AK Parti bayraklarıyla kutlama yapılırken gözyaşlarını tutamadı! Seçim akşamı İstanbul'da çekilen görüntü gündem oldu

İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle vatandaşlar sokaklarda seçim zaferini kutladı.

KUTLAMALAR SIRASINDA AĞLAYAN GENÇ KIZ GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin dört bir yanından kutlama görüntüleri gelirken, İstanbul'dan paylaşılan bir video görüntüsü dikkat çekti.

SEÇİM ZAFERİ KUTLANIRKEN, O GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İstanbul'daki tramvayda kaydedilen görüntülerde, bir genç kızın gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görülürken; arkasında bulunanların AK Parti'nin seçim zaferini kutladığı görüldü.

Genç kızın hangi sebeple ağladığıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmazken, o anlara ait görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.



