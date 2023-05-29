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  4. AK Parti bayraklarıyla kutlama yapılırken gözyaşlarını tutamadı! Seçim akşamı İstanbul'da çekilen görüntü gündem oldu

AK Parti bayraklarıyla kutlama yapılırken gözyaşlarını tutamadı! Seçim akşamı İstanbul'da çekilen görüntü gündem oldu

29.05.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından yurdun dört bir yanında seçim zaferi kutlamaları yapılırken, İstanbul'da çekilen bir görüntü gündem oldu. AK Partili vatandaşların ellerinde bayraklarla kutlama yaptığı sırada, tramvaydaki bir genç kızın ağladığı görüldü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle vatandaşlar sokaklarda seçim zaferini kutladı.

KUTLAMALAR SIRASINDA AĞLAYAN GENÇ KIZ GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin dört bir yanından kutlama görüntüleri gelirken, İstanbul'dan paylaşılan bir video görüntüsü dikkat çekti.

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SEÇİM ZAFERİ KUTLANIRKEN, O GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İstanbul'daki tramvayda kaydedilen görüntülerde, bir genç kızın gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görülürken; arkasında bulunanların AK Parti'nin seçim zaferini kutladığı görüldü.

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Genç kızın hangi sebeple ağladığıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmazken, o anlara ait görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

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