HABER

AK Parti Belediye Başkan adayı Arı oyunu 5 yaşındaki oğluyla kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta eşi Melek Arı, oğlu Muhammed Tahsin Arı ve 5 yaşındaki oğlu Haktan ile kullandı.AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyunu Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta kullandı.

AK Parti Belediye Başkan adayı Arı oyunu 5 yaşındaki oğluyla kullandı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta eşi Melek Arı, oğlu Muhammed Tahsin Arı ve 5 yaşındaki oğlu Haktan ile kullandı.
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyunu Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta kullandı. Ailesi ile birlikte oyunu kullanmak üzere gelen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı burada sandık görevlilerine başarılar dileklerini iletirken oyunu da 5 yaşında ki Haktan Arı ile birlikte kullandı.
Oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, “Seçim maratonu çok uzun bir maratondu. Yaklaşık 140 gündür sahalardayız. Çok yorulduk ama her bir hemşehrimizin elini tutmaya, gönlüne girmeye niyetlendik. Hamd olsun bu niyetimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun bugünde son gündü. Artık biz yapacaklarımızı yaptık. Bundan sonrası karar milletimizin, karar şehrimizin her bir ferdinin. İnşallah onlar hangi kararı verirlerse versinler bizim başımızın üstüne.

AK Parti Belediye Başkan adayı Arı oyunu 5 yaşındaki oğluyla kullandı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da oyunu kullandıAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da oyunu kullandı
Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu oyunu kullandıCumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu oyunu kullandı

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.