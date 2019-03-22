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AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner: Halk organik ürün satışıyla gelir elde edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, 'ihtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi' projesiyle organik ürünler üreteceklerini ve ilçe halkının bu ürünlerden gelir elde edeceğini söyledi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner: Halk organik ürün satışıyla gelir elde edecek

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, 'ihtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi' projesiyle organik ürünler üreteceklerini ve ilçe halkının bu ürünlerden gelir elde edeceğini söyledi.

Çatalca’da seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,"Organik çarşılar açıp, organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz. Organik ürünler, tüketiciye doğrudan ulaştırılacak. İhtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi ile vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Organik çarşılar açıp, organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz.Organik ürünler, tüketiciye doğrudan ulaştırılacak" dedi.

ÜRETİM, DEPOLAMA, AMBALAJLAMA VE SEVKİYAT SÜREÇLERİ TASARLANDI

Üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlere çalıştıklarını ifade eden Üner, “Çatalca’mızın mahallelerinde halkımız tarafından yapılan organik sebze ve meyve üretimine destek vereceğiz. Üretim, depolama, ambalajlama ve tüketiciye ulaşmasına, sevkiyatına kadar olan tüm sorunları çözüme kavuşturacağız. Üretici halkımızın ürünlerini tüketiciyle buluşturan satış ve pazarlama ağını kuracağız. Çatalca’yı başta İstanbul pazarı için tarımsal gıda üssü yapacağız" diye konuştu.

KENDİ KÖYÜNDEN ÖRNEK VERDİ

Çatalca halkının evde ürettiklerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasının önemine değinen Üner, “Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun arkasında bir alan var. ‘Eşekçi Deresi’ dedikleri alana organik tarım pazarı şeklinde yalnızca Çatalcalıların evlerinde ürettiklerini satabilecekleri bir alan kuracağız. Kendi köyümden örnek vereyim: Baklava yapıyoruz satacak yer yok, tarhana yapıyoruz satacak yer yok. Üretim var ama Pazar yok. Bu projemizle halkımızın pazara ulaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"PAZAR GÜNLERİ ÇATALCA’YA GELEN ZİYARETÇİLER BÖLGE İÇİN KIYMETLİ"

Üner, "Köylere gittiğim zamanda aynı talepleri alıyoruz. Burayı sadece pazar günleri açacağız. Çünkü dışarıdan Çatalca’ya pazar günleri çok sayıda insan ziyaret ediyor. Piknikçilerin geçiş güzergâhı olduğu için çok sayıda insan geçiş yapıyor" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner: Halk organik ürün satışıyla gelir elde edecek

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