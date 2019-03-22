AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner: Vatandaşa alım garantisi vereceğiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,"Vatandaş üretecek, biz alacağız. Vatandaşımızın ürettiği maldan mağdur olmaması için aracı olacağız. Buradaki bütün köylere alım garantisi vereceğiz" dedi.

CHP’nin Çatalca’da kredisinin bittiğini söyleyen AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara projelerini anlatan Üner,"Çatalca Merkez’e Cumhuriyet Meydanı yapacağız. Meydanda bulunan İBB’nin yerini, halk eğitim binasının alanı ve arkadaki pazar yeriyle birleştireceğiz. Altında iki katlı otopark ve üzerinde Çatalca’mıza yakışır bir Cumhuriyet Parkı yapacağız" diye konuştu.

"YER VE PROJE HAZIR"

Sosyal tesislerin yerinin de projesinin de hazır olduğunu belirten Üner, “Çatalca’da daha önce mesire alanı olarak ayrılan askeri alan yani havuz dediğimiz yere sosyal tesis yapacağız. İçinde düğün platoları, çocuklara oyun alanları, bisiklet alanları, gençlerin ilgilendiği yarışmalara benzer alanlar olacak, nikah salonu olacak" ifadelerini kullandı.