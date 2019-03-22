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AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner: Vatandaşa alım garantisi vereceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,"Vatandaş üretecek, biz alacağız.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner: Vatandaşa alım garantisi vereceğiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,"Vatandaş üretecek, biz alacağız. Vatandaşımızın ürettiği maldan mağdur olmaması için aracı olacağız. Buradaki bütün köylere alım garantisi vereceğiz" dedi.

CHP’nin Çatalca’da kredisinin bittiğini söyleyen AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara projelerini anlatan Üner,"Çatalca Merkez’e Cumhuriyet Meydanı yapacağız. Meydanda bulunan İBB’nin yerini, halk eğitim binasının alanı ve arkadaki pazar yeriyle birleştireceğiz. Altında iki katlı otopark ve üzerinde Çatalca’mıza yakışır bir Cumhuriyet Parkı yapacağız" diye konuştu.

"YER VE PROJE HAZIR"

Sosyal tesislerin yerinin de projesinin de hazır olduğunu belirten Üner, “Çatalca’da daha önce mesire alanı olarak ayrılan askeri alan yani havuz dediğimiz yere sosyal tesis yapacağız. İçinde düğün platoları, çocuklara oyun alanları, bisiklet alanları, gençlerin ilgilendiği yarışmalara benzer alanlar olacak, nikah salonu olacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal tesis bağlamında çok geride kalındığını vurgulayan Üner, “Sosyal tesislerimizde sabah gelen herkes orada kahvaltısını yapacak, gün içerisinde orada aktivitesini yapacak, akşam da evine huzurlu bir şekilde gidecek. Çatalca sosyal aktivite olarak çok geri kaldı. Büyük bir köy haline dönüştü. İBB aracılığıyla bütün köylerimize düğün salonları yapacağız" dedi.

"VATANDAŞA ALIM GARANTİSİ VERİLECEK"

Belediye olarak vatandaşı kalkındırmanın öncelikleri olacağına değinen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Üretilen mangal kömürü, çiçekçilik, seracılıkla ilgili olan bütün alım garantili işleri orada yapacağız. Şu anda olan ‘Tanzim satışı’ benzerinin aynısını Çatalca Belediyesi altında yapacağız. Siz üreteceksiniz, biz alacağız. Sizden birinci elden aldığımız bu ürünleri sizlerin de katkılarıyla hem biz orada Tarım A.Ş‘nin gelirleriyle Çatalca Belediyesini bir noktaya getirmek için uğraşacağız. Vatandaşımızın ürettiği maldan mağdur olmaması için biz aracı olacağız. Buradaki bütün köyler bu noktada hiçbir mağduriyet yaşamayacak. Çünkü biz sizlere alım garantisi vereceğiz. Hem siz kazanacaksınız hem de belediyenin gelirleri artacak" diye konuştu.

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