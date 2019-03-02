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AK Parti Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Kartal hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, proje sunumu ve Meclis Üyesi Adaylarının tanıtımını yaptı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Kartal hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldı

İSTANBUL(DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, proje sunumu ve Meclis Üyesi Adaylarının tanıtımını yaptı. Coşkulu kalabalığa seslenen Taşyürek, “Kartalımız maalesef yerinde saydı. Maalesef hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldı” dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, proje ve meclis üyelerinin tanıtımı için vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle salona giriş yapan Başkan Adayı Taşyürek’in konuşması, gelen tezahüratlarla sıkça kesildi. Coşkulu kalabalığa teşekkür eden ve vaatlerini vatandaşlara ayrıntılı bir şekilde anlatan Taşyürek; Kartal Havaray, Doğa Tarih Müzesi ve Engelli Çocuklar Merkezi’nin açılış müjdesini verdi.

“YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek şöyle konuştu:

“Kartalımız maalesef yerinde saydı. Maalesef hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldı. Bu 10 yıllık kayıplarımızı omuz omuza, gönül gönüle vererek telafi edeceğiz. İstikbalimizin teminatı olan yavrularımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize, Kartal’ın her sakinine özel hizmetler arz edeceğiz. Mahalle kültürünü geliştireceğiz. Yatay mimari ve şehirciliği esas alacağız. Çocuklarımızı huzur içinde büyütmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. İstihdam ve girişimcilik de ana gündemlerimizden biri olacak. İstihdamı arttırmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek kafa yoracağımız bir diğer meseledir. Ticareti, sanayiyi yükselteceğiz. Tasarruf ederken kaynak üretmeyi ihmal etmeyeceğiz. Kartal’ın sosyal ve ekonomik hayatını canlandıracağız. Nitelikli Kültür Merkezleri ile kültür ve doğal mirasımızı katma değere dönüştürmek sureti ile hep canlı tutacağız.”

AK Parti Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Kartal hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldı

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