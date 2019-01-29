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AK Parti belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Jülide Sarıeroğlu, yaralı Fikret Yeni'yi ziyaret etti - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - ''Bu saldırının amacı ve gerekçesinin ne olduğu şu an için bilinmiyor'' - ''Saldırının herhangi bir şekilde bir husumetten kaynaklanmadığı ve görüldüğü kadarıyla ilk aşamada baktığımızda bir ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor''

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Jülide Sarıeroğlu, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yeni'nin bulunduğu Seyhan Devlet Hastanesine Ünal ve Sarıeroğlu, birlikte geldi.

Ünal, Yeni'yi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek talihsiz bir olay yaşandığını kaydetti.

Saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildiren Ünal, şunları söyledi:

''Bu saldırının amacı ve gerekçesinin ne olduğu şu an için bilinmiyor. Dolayısıyla saldırgan yakalandığında konu açıklığa kavuşacaktır. Saldırının herhangi bir şekilde bir husumetten kaynaklanmadığı ve görüldüğü kadarıyla ilk aşamada baktığımızda bir ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor. Kaçan kişi gözaltına alındığında saldırının gerekçesi, sebebi, konusu sanırım açıklığa kavuşur.''

Ünal açıklamanın ardından beraberindekilerle hastaneden ayrıldı.

Adana'da önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Fikret Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya katılmış, burada kimliği tespit edilen bir kişi tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesinde ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Yeni'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını söylemişti.

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