Ak Parti belediye başkan adaylarından açıklamalar

Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkan adayını İstanbul'da açıkladı. "GÜZEL ORDUMUZU DAHA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısının ardından DHA'ya konuşan Ak Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Güzel Ordumuzu daha güzelleştireceğiz. Zaten ben partinin kurucularındanım. Daha önce de İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla belediyeciliğe birlikte başlamıştık. Şimdi de birlikte devam ediyoruz." dedi. "PARTİMİZ ANADOLU KADININA, ŞAHSIMA GÜVENMİŞTİR"

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin ise, "Bir kadın olarak 16 sene sahada kalmak ve sürdürülebilir olmak çok önemli. Şehrimin ilk kadın milletvekili oldum. Bölgenin ilk kurucu kadın bakanı oldum. Bunları yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'dir. Partimiz Anadolu kadınına, şahsıma güvenmiştir. Teşkilatım, milletvekillerim ve şehrim arkamda durmuştur ve birlikte başarmışızdır" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da, "Bugün aday tanıtım toplantısında sayın Cumhurbaşkanımız beni Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığımı uygun gördüler. Bizler Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Neticede biz belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, geçmişin, şimdinin ve geleceğin belediye başkanı nasıl olur vizyonunu sahipleniyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, parti teşkilatımıza ve Malatya halkına da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "DAHA ÖNCE TİCARET BAKAN YARDIMCISIYDIM"

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ise "Daha önce ticaret bakan yardımcısıydım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımızın takdiri ile Bolu Belediye Başkan Adaylığı ile görevlendirildik. Allah utandırmasın. Parti meclisimize ve tüm Bolu halkına da teşekkür ediyorum. Bugün Bismillah dedik, inşallah 31 Mart'ta Bolu'da Belediye başkanı olarak görevimize devam ederiz diyorum. Şimdiden memleketimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum" dedi.