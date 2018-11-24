İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar girdikleri 14 seçim ve halk oylamasında tercihlerini AK Parti'den yana kullanan vatandaşlara şükranlarını sunarak, sandıktan kendisine çıkan her bir oyu, namusu bilerek sahiplenen ve hakkını vermek için gece gündüz çalışan milletvekillerine, belediye başkanlarına, belediye meclis ve il genel meclisi üyelerine, sandık müşahitlerine, mahalle teşkilatlarına teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür eden Erdoğan, "Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en büyük dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı, buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye, önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.