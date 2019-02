"AK Parti, belediyecilik anlayışıyla öne çıkacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sosyal belediyecilik, ulaşım altyapısının çözülmesi önemli ama olmazlarsa olmazlardan birisinin şehrin kendisine ait kimliğinin, karakterinin yüceltiliyor, büyütülüyor olması. Sadece korumadan da bahsetmiyoruz. AK Parti, şehre ve yaşayanlarına değer katan bir belediyecilik anlayışı ile bu dönem öne çıkıyor olacak." dedi.

Oktay, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde, Antalya'da coşkulu bir kalabalığı görmenin ve Antalyalıların sıcaklığını yüreğinde hissetmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu, sadece Antalya'da değil, bütün Türkiye'de Cumhurbaşkanının her türlü yükünü alan ve sınırlar ötesinde de kendisine omuz veren siyasi bir büyük olduğunu ifade eden Oktay, Çavuşoğlu'nu her zaman ve her şartta yanlarında bulduklarını dile getirdi.

Kendilerinin de her fırsatta ve şartta Çavuşoğlu'nun yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, Çavuşoğlu'nun sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin şansı olduğunu belirtti.