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AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun belediye başkanlığı adaylığı sürecinde başkanlık koltuğunu oturmuştu.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.
AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun belediye başkanlığı adaylığı sürecinde başkanlık koltuğunu oturmuştu. Bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Yakar, istifa ettiğini belirtti. Yakar, "Genel merkezde yaptığımız görüşmede, Bergama İlçe Başkanlığını seçim sürecinde olmak şartıyla kabul etmiştim. Seçim sonuçları ne olursa olsun uzun süre ilçe başkanlığına devam edemeyeceğimi de özellikle söylemiştim. Hülasa ilçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istemesi ve benim de işlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün AK Parti Bergama İlçe Başkanlığından istifa ettim. Taze kan, yeni genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum" dedi.

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